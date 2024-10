Arresti ultrà la finta rivalità tra interisti e milanisti | i biglietti per la finale Champions dati anche ai rossoneri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – La santa alleanza per spartirsi i quattrini. I patti stretti tra un annello (verde) e l’altro (blu) per massimizzare i profitti, in barba alla passione per il calcio (“Volete andare in curva a cantare Bella Ciao? A me non interessa” la frase manifesto di Andrea Beretta che trova d’accordo Renato Bosetti) e proprio sulle spalle di quei tifosi che pagherebbero (e hanno pagato, in effetti) cifre elevatissime per un posto al Meazza. L’intreccio di interessi tra capi– che da tempo hanno siglato una vantaggiosissima pax, a condizione di non rivelarlo a nessuno fingendoormai annichilite dal denaro – si materializza in tutta la sua paradossale plasticità alla vigilia del derby di semidellaLeague 2023: i sostenitori di Inter e Milan lo vivono giustamente come un redde rationem che farà epoca; i leader di Nord e Sud pensano a tutt’altro.