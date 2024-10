Arrampicata sportiva azzurri a Seul per chiudere al meglio la Coppa del Mondo | ci sono gli assi nella velocità maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Siamo a un passo dall’inizio dell’ultima tappa dideldi2024 in quel di(Corea del Sud): tanti saranno glicoinvolti e ci sarà anche la possibilità di rendersi protagonisti nell’ultimo atto di questa annata che ha visto l’Olimpiade come appuntamento principe. Programma che inizierà domani con le qualificazioni, poi dopodomani, giovedì 3 ottobre, ci saranno le semifinali del boulder ale al femminile. Aldue gli italiani presenti: Nicolò Sartirana e Filip Schenk. Sartirana che nell’ultima tappa a Praga ha centrato il miglior risultato indelcon un bel diciassettesimo posto. Al femminile si presenteranno invece Giorgia Tesio, Camilla Moroni, Laura Rogora e Giulia Medici. Si proseguirà poi venerdì con il piatto forte per quanto riguarda l’Italia, ossia la speed al femminile, ma soprattutto al