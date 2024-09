Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vladimirha parlato in occasione di quella che viene definita da Mosca come la “Giornata della riunificazione” delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. “Non abbiamo abbandonato i nostri fratelli e sorelle, abbiamo cercato di raggiungere una soluzione pacifica al conflitto più grave. Sapete come sono finiti questi negoziati: con bugie, falsificazioni e inganni da parte delle élite occidentali, che in questo periodo hanno trasformato l’in una loro, in una testa di ponte militare rivolta alla Russia. Non solo il Donbass, ma anche la Crimea e altre regioni russe sono state designate come obiettivi. Gli ulteriori sviluppi hanno confermato pienamente la necessità e la validità dell’operazione militare speciale, la sua natura veramente liberatoria”, ha detto il presidente russo in un videomessaggio.