Trovato senza vita in un hotel Lutto nel calcio italiano morto l’ex calciatore | Aveva una ferita alla testa

(Di lunedì 30 settembre 2024)nelgiocatore di Serie Ain circostanze ancora da chiarire. Sembra che l’uomo, appena 43 anni, sia caduto all’interno di undove era stato inviato per un battesimo. Non è chiaro cosa sia successo, per ora si sa soltanto che l’uomo avrebbe violentemente battuto laa terra morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari che hanno accertato la morte delsportivo e i carabinieri che hanno subito aperto un fascicolo. Stiamo parlando deldi Serie A Andrea Capone. >>per Jannik Sinner, l’annuncio della famiglia: lededicato la vittoria agli Us Open La notizia della sua morte ha colpito profondamente chi ha avuto modo di conoscerlo, sia come atleta sia come persona.