Progetto Studente-atleta di alto livello 2024 25 | adesioni fino al 20 dicembre NOTA

(Di lunedì 30 settembre 2024) Condel 30 settembre il Ministero fornisce le indicazioni operative per l'attuazione deldidatticodi, realizzato in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Sport e Salute per superare le criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale. L'articolodi/25:al 20