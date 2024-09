Patrick Zaki La danza dell’impossibile e Canva | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024)a Molte Fedi, la lezione introduttiva aal circolo culturale Minardi, “La” a Lallio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 30 settembre. Ecco gli appuntamenti.alle 20.45 all’Aula Magna dell’Università degli Studi dia Sant’Agostino si terrà un incontro dal titolo “Sogni e illusioni di libertà”. Interverràin dialogo con la giornalista Paola Caridi. L’iniziativa rientra nel programma di “Molte Fedi”, i cui organizzatori spiegano: “Il 7 febbraio 2020torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. È solo la pausa di uno studente che torna a casa temporaneamente. Ma le cose non vanno come previsto:viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi.