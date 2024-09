Omicidio a Ciampino donna uccide il fratello dopo una lite

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tragedia nel Comune diila coltellateuna violenta litiga nella casa familiare Nella serata di domenica, a, una tranquilla cena in famiglia si è trasformata in una tragedia. Pasquale Tufano, 66 anni, è stato accoltellato a morte dalla sorella A., di 64 anni, nella loro abitazione di viale Kennedy. L’uomo stava preparando la cena mentre la madre si trovava in un’altra stanza. Improvvisamente, è scoppiata unatra i due fratelli, culminata con l’aggressione mortale. A. ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente Pasquale all’addome e alla schiena. I soccorsi, allertati dai vicini che hanno udito le grida, sono giunti sul posto, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.