La visita dei due presidenti In 1 500 scaldano la piazza mentre risuona ‘Bella Ciao’

(Di lunedì 30 settembre 2024) Elide Ruggeri fu l’unica ad essere trovata viva e ad essere risparmiata dai soldati tedeschi. Siccome era la sosia della fidanzata di un soldato delle Ss quest’ultimo le promise che non l’avrebbe uccisa. Chi la risparmiò aveva appena freddato una bambina di 4 anni che stava piangendocercava la sua mamma nel cimitero di Casaglia. Saranno anche passati ottanta anni, ma il ricordo delle storie legate all’eccidio di Monte Sole è ancora molto vivo e sebbene ci fosse già stata ladi un capo di stato tedesco il timore che non tutti fossero così propensi alla riconciliazione era fondato. Al contrario la popolazione di Marzabotto e tutti coloro che sono arrivati qui da diverse parti d’Italia hanno compreso che per non tradire quelle vittime questa storia deve andare avanti con il perdono. Grande compostezza fin dal mattino, quando alle 8.