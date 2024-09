Kris Kristofferson è morto | una carriera tra musica country e cinema

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’attore e musicistatofferson, famoso per l’iconico “A Star is Born“,. Questa notte il the Hollywood Reporter ha annunciato chetofferson è, l’attore e musicista aveva 88 anni, ed il decesso è avvenuto nella sua casa a Maui, Hawaii. Nel comunicato della famiglia si legge: “Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato per tutti questi anni, e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto“.tofferson nei primi anni della sua gioventù si è dedicato al mondo dello sport, divenendo nel tempo una star del football e del rugby, vincendo tra l’altro anche un torneo di pugilato Golden Gloves mentre frequentava il Pomona College in California.