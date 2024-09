Inter e Milan | operazione contro i clan degli ultrà arrestati 19 membri chiave

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024)o - Scoperta una rete di collusioni tra le tifoserie di, con accuse di estorsioni, pestaggi e traffici illeciti. L’congiunta della Polizia e della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 19 persone, inclusi i leader delle due curve, in un contesto di crescente preoccupazione per la violenza e il crimine organizzato legato al mondo del calcio. Tra glivi sono nomi noti, come Marco Ferdico, leaderisti, e Luca Lucci, capoisti, entrambi con precedenti penali. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un presunto “patto di non belligeranza” tra le tifoserie, che, sebbene presentato come un modo per garantire una gestione pacifica delle partite, nascondeva in realtà legami finalizzati a ottenere profitti illeciti.