Ha sempre voluto il Napoli… | l’annuncio dell’esperto fa impazzire i tifosi azzurri!

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Napoli vince e convince in questo inizio di stagione. Intanto, oggi sono arrivate le parole di un esperto su un calciatore presente in rosa. C’è molto entusiasmo in casa Napoli dopo l’ennesima vittoria contro il Monza. La squadra di Antonio Conte è ormai ben collaudata, motivo per il quale anche gli avversari “temono” le giocate degli. Ciò che si evince dal gruppo azzurro è la forte compattezza che aiuta tutto il gruppo squadra, partendo dal portiere fino ad arrivare all’ultimo uomo offensivo. Proprio la porta è uno dei reparti più importanti, con Alex Meret che ha rubato la scena in diverse occasioni in questo inizio di stagione. L’infortunio contro la Juventus ha però aperto le porte ad Elia Caprile, il quale difende attualmente la porta azzurra. L’ex portiere dell’Empoli vanta qualità molto importanti, e la sua ultima stagione in Toscana è un ottimo biglietto da visita.