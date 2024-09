Guida TV Sky Cinema e NOW | Zamora Lunedi 30 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)30sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, il filmsegna il debutto alla regia di Neri Marcorè, che figura anche nel cast insieme a Giovanni Storti. La storia segue un giovane contabile che si ritrova invischiato in una situazione assurda: il suo capo, grande appassionato di calcio, gli chiede di giocare come portiere per la squadra aziendale. Pur non avendo alcuna abilità sportiva, il protagonista accetta per timore di deludere il superiore. Le sue disavventure in campo porteranno a una serie di esilaranti malintesi e scoperte che cambieranno il suo approccio alla vita. La commedia si concentra su temi come l'autoaccettazione, il desiderio di approvazione e le difficoltà di affrontare situazioni impreviste.