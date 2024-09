Gli affari tra Fedez e gli ultras Aveva chiesto a Lucci come sponsorizzare la sua bevanda Boem

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tra glicoinvolti nell’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle Curve di Milan e Inter, figurano anche due figure vicine al rapper: il bodyguard Christian Rosiello e di Islam Hagag. Nelle carte dell’inchiesta però si legge anche del rapporto tra, che non è indagato, e l’Lucariporta il Messaggero, dall’ordinanza del gip Santoro emergono delle intercettazioni su una richiesta fatta dariguardo a un «suo intervento per avere la possibilità di somministrare» unasponsorizzata dal cantante «all’interno dello stadio Meazza»., insieme al rapper Lazza, ha lanciato da pochi mesi una bibita chiamata. In pratica il rapper si è affidato aperla sua. Alla base c’è la riflessione su percentuali e soprattutto su chi affidarsi per la vendita.