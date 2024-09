Ey meno italiani vogliono l' auto elettrica ma sopra media Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) In Italia cala il numero di persone interessate all'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Sarebbe intenzionato ad acquistarne uno nei prossimi 24 mesi il 65% degli intervistati, mentre l'anno scorso la propensione era al 70%. E' quanto emerge dall'EY Mobility Consumer Index 2024, lo studio annuale condotto da EY su 28 Paesi. Sebbene in diminuzione, l'interesse per i veicoli elettrificati in Italia rimane leggermente superiore alladei 28 Paesi esaminati (dove la percentuale è del 62%) e colloca l'Italia al sesto posto nella classifica globale. Al di là del dato italiano, lo studio registra che il 57% (aumento del 2% rispetto al 2023) di coloro che nel mondo intende comprare un veicolo ne acquisterebbe uno elettrico o ibrido.