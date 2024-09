E alla fine è stato confermato solo Luca Campori capitano e guida della nuovissima Pielle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Come "Highlander", ne è rimastouno. Ma non ci sono teste tagliate, ci mancherebbe altro. Certo, laLivorno ha cambiato nove giocatori su diecisua rosa, ma l'unico superstitepassata stagione è il. Un po' paradossale vista anche la sua età: ha 25 anni. Ma se un giocatore incarna perfettamente lo spiritosquadra e nell'ultimo campionato è, come detto da coach Campanella, il più intenso, il più freddo nei momenti decisivi e quello con più carattere, allora la conferma è inevitabile e meritata. Ambizione e responsabilità. Cuore di, l’esterno di Forlimpopoli non è maiin dubbio per quanto riguarda la sua riconferma con la. «Sono veramente contento di essere ancora qua. Dopo questo rinnovo mi sento una volta di più la maglia cucita addosso.