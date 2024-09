Catania paura per un incendio | fiamme vicino ad un distributore di benzina strade chiuse – FOTO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un paurosoè divampato questo pomeriggio in un’area adiacente al Cimitero di, in via Madonna del Divino Amore, nel quartiere del Villaggio S. Agata. Lepreoccupano non poco i tecnici dei Vigili del Fuoco, perché sono divampatea undi carburante. A scopo precauzionale, infatti, la Polizia ha chiuso lelimitrofe alla zona interessata dalle. Non sono ancora chiari quali siano i danni provocati dalle, ben visibili da diverse parti della città. Sul posto, stanno ancora lavorando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud di Acireale e di Paternò, oltre ai Vigili volontari di Linguaglossa; impegnati anche un elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono state richieste anche 2 ambulanze del 118.