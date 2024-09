Strage di Marzabotto Mattarella e il presidente tedesco Steinmeier a Monte Sole per gli 80 anni dell’eccidio nazifascista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono atterrati a Bologna e poi sono saliti sul, sull’Appennino bolognese. C’è attesa per l’intervento deldella Repubblica italiana, Sergioe di quello della Repubblica federale tedesca, Frank-Walteralle celebrazioni per l’ottantesimoversario della. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 le truppe naziste guidate dal maggiore Walter Reder trucidarono 770 civili tra cui donne, bambini e anziani nei territori tra i comuni di, Grizzana Morandi e Monzuno. Dopo avere deposto le corone in memoria dei caduti nella, i due presidenti – che hanno anche fatto un omaggio privato a San Martino, uno dei luoghi della carneficina, tra le note del Silenzio – si recheranno in Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine, a, dove si terranno le orazioni conclusive delle commemorazioni.