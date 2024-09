Strage di Marzabotto 80 anni fa l’eccidio nazifascista di 770 persone | Il tempo che passa accresce la volontà di non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “è entrato a far parte della coscienza degli italiani”. Dallasonoti esattamente ottanta, i testimoni oculari sono quasi tutti venuti a mancare, eppure ancora oggi a Monte Sole sono sempre di più leimpegnate a coltivare la memoria di quello che avvenne nel 1944. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre, i nazisti (con la complicità dei fascisti) massacrarono 770, di cui 217 bambini. È per ricordare la più gravecompiuta in Europa occidentale che oggi in Emilia Romagna arriveranno anche il Capo delo Stato Sergio Mattarella e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Tantissimi, come oggi anno, i giovani attesi a Casaglia, a Caprara o a Cerpiano, i luoghi dove i tedeschi trucidarono senza pietà uomini, donne e bimbi. “Qui arrivano ogni anno dodicimilae diecimila ragazzi.