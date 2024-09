Silvio Berlusconi emesso un francobollo commemorativo nel giorno del suo compleanno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di domenica 29 settembre 2024) Poste Italiane haunperin concomitanza con ildel suo. Il fondatore di Forza Italia, scomparso il 12 giugno 2023, avrebbe compiuto 88 anni. Nell’immagine riportata sul bozzetto, in vendita al prezzo di 1,25 euro, il Cav è ritratto in giacca nera con le bandiere di Italia ed Europa sullo sfondo. Potrà essere acquistato negli uffici postali con sportello filatelico o online Ilè stato stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Oltre al volto «dell’imprenditore, uomo di Stato e quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri», sono presenti anche la scritta “”, le date “1936 – 2023”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.