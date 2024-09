Realtà associative nuovo albo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Comune di Forlimpopoli intende rinnovare l’delle libere formeche raccoglie tutte leche operano nel territorio artusiano. Si tratta dello strumento che regola i rapporti fra le associazioni e l’amministrazione. Secondo quanto previsto dal regolamento, all’inizio di ogni nuova legislatura si procede con il rinnovo dell’organismo, chiedendo alle associazioni che già ne facevano parte di rinnovare l’adesione all’e a quelle che non l’avevano fatto in precedenza (magari perché di nuova costituzione) di iscriversi. Il provvedimento era già stato anticipato dall’assessore Paolo Liverani, titolare delle deleghe alla partecipazione e alle libere forme, in un incontro con le associazioni svoltosi nel luglio scorso, e ora viene messo in pratica. A tutti i legali rappresentanti è stata inviata una comunicazione scritta.