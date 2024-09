Real Madrid Ancelotti | Buon pareggio abbiamo guadagnato un punto dalla capolista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Il tecnico del, Carlo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari nel derby contro l’Atletico: “Unrisultato, pareggiare qui tenendo conto di quanto accaduto l’anno scorso potrebbe essere positivo per il futuro. Dobbiamo continuare a lottare. Io penso sempre positivo,unsullaunaa dinamica e ora pensiamo alla partita di mercoledì“. Sugli scontri ha aggiunto: “Sono solo un allenatore, devo valutare e avere il controllo dell’aspetto sportivo. Ci sono persone più esperte di me per prendere le decisioni giuste“.ha poi concluso sui cambi e su Endrick: “Le sostituzioni sono dovute alla stanchezza dei giocatori, niente di più. Il tiro di Endrick? Credo che non sia stata un’azione chiara come contro lo Stoccarda. Poteva passare a Bellingham, ma non lo vedo come un dramma“.