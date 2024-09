Italia-Cina | un rapporto da riequilibrare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) La visita istituzionale di quest’estate della Premier Meloni a Pechino ha riacceso i riflettori su un tema di grande attualità: ilno ed europeo con la, un Paese complesso, protagonista di un’ascesa economica rapidissima nel corso degli ultimi decenni, ed il cui posizionamento geopolitico costituisce uno dei fattori di maggiore attenzione negli equilibri di potenza della nostra epoca. Come ricordato dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) la crescita economica del Dragone negli ultimi 20 anni ha determinato un vero e proprio boom degli scambi commerciali con il Bel Paese: sia l’import che l’export sono più che sestuplicati da quando laè stata ammessa all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, configurando Pechino come un partner commerciale importante.