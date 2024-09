Ho lasciato il posto fisso per Londra qui si lavora meno e si guadagna di più In Italia invece lo stipendio restava sempre lo stesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Decidere di trasferirsi aa 41 anni, lasciando un lavoro a tempo indeterminato con ancora il mutuo e le rate dell’auto da pagare. E senza nemavere già unassicurato oltremanica. La scelta di Elena Torresani non è stata delle più convenzionali, tutt’altro: ma lei e il suo compagno, anche lui partito lasciando il, in tre mesi sono riusciti realizzare il loro “sogno britannico”. “Vivo aormai dal 2015 “, racconta lei, originaria di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. “In– continua – hoto come executive assistence: ma in dieci anni, che facessi la segretaria in un’azienda a conduzione familiare vicino casa o in una multinazionale a Milano, lolo“. L’idea di lasciare l’, poi, non è stata dettata esclusivamente dal fattore economico.