Genitori vessati dalle dipendenze del figlio | arrestato 45enne

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDietro i vetri rotti, un tavolo sfasciato e le continue richieste di denaro ci sono droga e ludopatia. E dietro questeci sono dueanziani,, che provano a fare fronte alle minacce delormai.   Vuole soldi, continuamente. Oggi 20 euro, ieri 50. Una situazione insostenibile per chi vive con una sola pensione.  Insopportabile al punto da affidarsi ai vicini di casa, chiedendo un prestito per evitare le sfuriate del.   Insopportabile fino a ieri sera, quando i carabinieri hannoilper maltrattamenti ed estorsione. Qualcuno ha sentito urlare in quell’appartamento, poi il rumore dei vetri infranti e di qualcosa che finiva in pezzi.   I militari della tenenza di Ercolano sono arrivati in pochi istanti. Ilera in strada quando è stato bloccato.