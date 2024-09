FOTO Solidarietà e attività sportiva | l’Ail in piazza per la ricerca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCondivisione e, quelle espresse da oltre 200 persone partecipanti alla terza edizione della Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione sannita contro le leucemie, i linfomi e il mieloma con la quale sono stati raccolti fondi a sostegno dellae dell’assistenza agli ammalati di tumori del sangue e ai loro familiari. La passeggiata solidale è partita dalla Villa Comunale per quindi proseguire per Viale degli Atlantici, Viale Martiri D’Ungheria, Viale Mellusi, Via Perasso per ritrovarsi in Villa Comunale. Un momento di sensibilizzazione nei confronti di coloro non trascorre spesso una giornata all’aria aperta e l’fisica per riprendere contatto con ‘la vita normale’.