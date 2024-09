Esulta per il gol della sua squadra al 95? cade e batte la testa | tifoso in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il gol del pareggio, insperato, al quinto e ultimo minuto di recupero. L’nza sfrenata. La corsa verso la recinzione, un gradone bagnato, la caduta. Tutto nero. È quanto accaduto a undi 52 anni del Treviso, che mentre festeggiava la rete è caduto dai gradoni dello stadio Tenni,ndo il capo. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale Cà Foncello in. Il fatto – secondo quanto scritto dalla stampa locale – è avvenuto ieri durante il match di serie D fra Treviso e Bassano. Il Treviso – nobile decaduta con precedenti anche in Serie A – stava perdendo per 1-0, quando, al quinto minuto del recupero del secondo tempo, è arrivata la rete del pareggio. In preda alla gioia, l’uomo è corso verso la recinzione del campo, ma è scivolato su un gradone, bagnato dalla pioggia, ed è caduto rovinosamente,ndo la