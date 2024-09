Cagliari accoltellato al petto e al collo | morto 27enne ferito all’alba

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Un giovane di 27 anni è deceduto questa mattina all’ospedale Brotzu dia seguito di gravi ferite ale al, inferte da un conoscente. La dinamica precisa dell’aggressione e i motivi che l’hanno scatenata restano ancora da chiarire, e le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.Leggi anche: Chiara Petrolini, quella risposta atroce alla madre. Ecco perché potrebbe rifarlo La lite sfociata nell’accoltellamento L’episodio è avvenuto ad Assemini, nella città metropolitana di. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con un coltello durante un alterco. Il giovane è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvarlo.