Atalanta Zaniolo sta entrando in condizione Gasperini | Ha solo bisogno di giocare

(Di domenica 29 settembre 2024) Bergamo, 29 settembre 2024 – Sta arrivando Nicolò. L’acquisto estivo più importante dell’sta iniziando ad entrare nel gioco nerazzurro. Sabato sera al Dall’Ara il 25enne attaccante ligure, subentrato nei venti minuti conclusivi per l’assalto finale,è’ stato uno dei migliori in campo. Un pericoloso tiro in porta rimpallato in corner da un difensore bolognese, lo spunto per l’azione che ha portato al palo di Pasalic, una spinta in avanti importante nell’assedio alla porta emiliana culminato nella rete del pareggio di Samardzic al 90’.Un buon contributo per il giocatore spezzino, alla sua terza presenza nerazzurra dopo gli spezzoni sempre nel finale contro il Torino e l’Arsenal. Estate non facile per, fuori da maggio per un problema al piede che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e a due mesi di stop.