Rai verso cda martedì per nomine Rossi e Agnes Pronta riforma M5S fuori la politica

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) La data segnata in agenda èprimo ottobre per un doppio appuntamento: a Viale Mazzini ci sarà l’assemblea dei soci e a seguire la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, che eleggerà al suo interno il nuovo amministratore delegato, Giampaolo, designato dal Tesoro, e la presidente in pectore Simona, che poi dovrà essere convalidata dalla commissione di Vigilanza. Nelle stesse ore a Palazzo Madama parte l’iter parlamentare della, invocata dall’opposizione e promessa dai leader della maggioranza nei giorni caldi della trattativa. Sullo sfondo restano le scorie della frattura consumata ieri in Parlamento nel campo largo, nella quale la maggioranza potrebbe inserirsi. Superato il primo scoglio con l’elezione dei membri del cda di nomina parlamentare, il passo successivo è l’ok in Vigilanza sulla presidenza.