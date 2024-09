Operazione Nuovo ordine così gli 007 di Israele hanno ucciso Nasrallah nel bunker segreto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) New York, 28 settembre 2024.. È questo il nome cheha dato all’segreta che venerdì ha portato all’eliminazione di Hassan Narsrallah, il leader di Hezbollah. I dettagli sulla pianificazione del massiccio bombardamento sulla periferia di Beirut, dove si nascondeva il segretario generale del partito di Dio, stanno iniziando lentamente a emergere. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu al telefono mentre dà il via libera al massiccio attacco aereo su Beirut da New York dove si trovava per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, 27 settembre 2024.