La Reggiana non sa più vincere | solo 0-0 contro la Carrarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Non si ferma la striscia senza vittorie dellache si allunga a quattro partite: soltanto 0-0 in quel di Pisa tra. Un punto che alla fine è ben preso, considerando il miglior secondo tempo di unache ci ha provato e al 93' ha avuto l'occasione del matchpoint. Una brutta partita della, che ha tirato in porta soltanto due volte. Le sole due occasioni granata arrivano nella ripresa: una punizione di Portanova che impegna Bleve, e un lampo di Okwonkwo (l’unico) che costringe il portiere dei toscani ad un bel riflesso. Più, soprattutto in alcuni frangenti del secondo tempo: su tutte l’occasionissima di Cerri al 93’, quando tuttoin area di testa l’ha “passata” a Bardi. Lasale così a 9 punti e tornerà in campo sabato ancora in trasferta: si giocherà alle ore 15 a La Spezia.