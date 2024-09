Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 29 | Chi sarà il vincitore?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Sabato 28 settembre 2024 è andata in onda la dal titolo "Chi il?", ventinovesimo episodio della seconda della fiction turca Il Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Il Alì – episodio 2/29 Ferman è ossessionato dal riconquistare la sua destrezza con la mano sinistra. Nel frattempo, Vuslat ha già trovato un sostituto, il brillante chirurgo Muhsin, che sembra eguagliare l'eccellenza di Ali. Quest'ultimo, sentendosi minacciato dalla nuova presenza, si trova in una corsa contro il tempo per risolvere un caso complesso prima che Muhsin possa dimostrare il suo valore. La rivalità tra i due luminari della medicina si intensifica, dando vita a una sfida all'ultimo respiro che terrà tutti con il fiato sospeso.