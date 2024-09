Il collettore fognario infinito Si riapre forse il 18 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Nuovi lavori per ildi viale Campania. Da lunedì, per una tempistica prevista intorno alle tre settimane (con una riaperturail 18, salvo imprevisti legati alle precipitazioni), BrianzAcque attuerà interventi in viale Campania per consolidare le parti più critiche del. La grande arteria resterà percorribile a una corsia in entrambe le direzioni di marcia, eccetto le notti comprese tra il 30 settembre e il 5, dalle 21 alle 6. Gli interventi previsti, preliminari all’operazione sull’intera infrastruttura, consistono nella messa in sicurezza dei punti più compromessi dall’azione erosiva. Aree la cui criticità è stata evidenziata dalle videoispezioni e dai rilievi topografici effettuati sull’intera tubazione nelle scorse settimane.