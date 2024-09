Daniele Bennati carica l’Italia | Dobbiamo cogliere le opportunità Tiberi e Ciccone per i Mondiali in Africa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Giornata di vigilia a Zurigo, dove domani andrà in scena la prova in linea elite maschile che chiuderà i2024 di ciclismo.non partirà tra le favorite della vigilia per la conquista della maglia iridata, ma gli azzurri proveranno a giocarsi le loro chance sull’esigente percorso in terra svizzera. I favoriti della vigilia saranno indiscutibilmente il belga Remco Evenepoel e lo sloveno Tadej Pogacar, senza dimenticarsi dell’olandese Mathieu van der Poel. Il CTha fatto un punto della situazione ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici: “La tattica mi piacerebbe svelarla, ma fino a quando il gruppo non passerà il chilometro zero difficilmente potremo capire che tipo di corsa vorranno interpretare soprattutto il Belgio e la Slovenia.