Chiara Ferragni e il gesto per il suo nuovo compagno | chi è e cosa hanno fatto insieme

(Di sabato 28 settembre 2024) Negli ultimi mesi, il mondo del gossip ha seguito con attenzione i movimenti di, in particolare dopo la sua separazione da Fedez. Mentre molti si aspettavano che l’influencer continuasse a condividere la sua vita privata sui social,ha sorpreso tutti mantenendo un profilo basso riguardo alla sua nuova relazione. Secondo fonti vicine alla coppia, la storia con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, prosegue lontano dai riflettori e si sta evolvendo in modo sereno e privato. Una recente cena romantica per il cinquantesimo compleanno di Campara ha riacceso l’attenzione, anche se entrambi mantengono il massimo riserbo su questa nuova fase della loro vita.