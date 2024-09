Bisseck | Importante vincere oggi! Io lavoro sempre al massimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)ha tenuto la conferenza stampa al termine della partita tra Udinese e Inter, che si è conclusa con il risultato di 2-3. I nerazzurri hanno vinto meritatamente, nonostante qualche brivido nel finale dovuto alla rete da evitare di Lorenzo Lucca. Fondamentale. CONFERENZA STAMPAPOST UDINESE-INTER CONFERENZAha commentato la partita tra Udinese e Inter in sala stampa. Il tedesco ha parlato prima del mister Simone Inzaghi Quanto èquesta partita per voi per rispondere alla sconfitta subita nel derby contro il Milan? Sicuramente una vittoriaperché dovevamo reagire dopo la sconfitta nel derby. Fatto un grande primo tempo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, tre punti importanti e ora pensiamo alla prossima partita.