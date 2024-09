Vincita di 300 000 euro ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Ne approfitto per salutare tutti perché, probabilmente, da domani non sarò più qua“. Con queste parole, Stefano De Martino ha preannunciato col sorriso, ieri sera ad, lamassima di 300.000di Ornella, concorrente dalla Sicilia, protagonista di una partita incredibile che si è conclusa nel migliore dei modi. In attesa di giocare da trenta puntate, la ‘pacchista’ ha condiviso la partita con il compagno Giuseppe. Madre di due bambine e residente a Palermo, città in cui è assistente di direzione in un albergo, Ornella ha raccontato fin da subito a Stefano che con l’eventualeadavrebbe voluto mettere in moto uno dei suoi più grandi desideri: aprire un bed & breakfast tutto suo.