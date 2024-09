Vaga in bici fino a Piacenza | anziano salvato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ha preso lacletta ed ha percorso più di venti chilometri coprendo la distanza da Casalpusterlengo a: undi 75 anni è stato individuato, in piena notte tra mercoledì e giovedì, dai carabinieri piacentini mentreva in stato confusionale in via Manfredi a. Probabilmente l’uomo era uscito di casa dopo cena nella serata di mercoledì per farsi un giro, ma, dopo alcuni chilometri, ha perso l’orientamento, attraversando il ponte sul fiume Po dopo aver pedalato per un bel po’ di tempo. Non si sa se l’uomo abbia percorso il pericoloso tratto di via Emilia o abbia fatto alcune strade secondarie, fatto sta che ha davvero rischiato grosso nel traffico serale. E’ stato un equipaggio della radiomobile a scorgere l’attorno alle 2.