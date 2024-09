Trentino al Museo civiltà solandra di Malè arrivano le stanze sensoriali per non vedenti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con ‘Sentire la montagna’ ildelladi, in, è ora fruibile anche dalle persone con disabilità visive che, grazie al posizionamento di speciali tracce sonore, possono vivere un’esperienza immersiva. Come illustrato da Carlo Casillo, musicista, compositore e sound designer di Miscele d’Aria Factory, collettivo artistico che ha curato l’allestimento, “qui i visitatori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente: grazie a un innovativo impianto audio è stato infatti costruito un film sonoro con il quale è stata riprodotta una giornata di festa di una famiglia contadina della val di Sole dei primi del Novecento. Attraverso tracce sonore i visitatori potranno calarsi in una domenica dell’epoca, dal risveglio fino al pranzo, ascoltando anche i tipici canti popolari”.