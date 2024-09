Roxana Campai la sorella della donna uccisa a Viadana | Ho riconosciuto l’uomo che Maria aveva incontrato la sera in cui è morta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Mantova), 27 settembre 2024 – Hacol quale lasi è incontrata ladi giovedì 19 settembre, quando l’accompagnata ada Parma, per quello che doveva essere un incontro per un colloquio di lavoro. “L’ho incrociato qualche giorno dopo quella tragica, mentre entrava in una farmacia assieme a un altro uomo. Era lui”.di, 42 anni, trovata senza vita ieri all’interno di una villetta disabitata in via Monteverdi, in centro a, lo ha raccontato ai carabinieri del Comando provinciale di Mantova, e poi alla stampa locale. “Quella, col buio, mi sembrava un uomo più grande, sui 28, 30 anni. Portava gli occhiali. Mi sono confusa sull’età, ma ne sono certa, era lui”.