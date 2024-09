Rabanne lancia una borsa da 250 mila dollari ma non è la più cara al mondo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Secondo Data Bridge, una società di ricerche di mercato globale, il settore delle borse di lusso è in ripresa, stimando un valore di 42 miliardi dientro il 2029. Allo stesso tempo, la società di consulenza finanziaria globale Credit Suisse ha confermato come le borse di lusso siano state uno dei migliori investimenti del 2023, battendo sia l’arte che i gioielli. Per queste ragioni, oltre a quelle legate dal desiderio di status e appartenenza, i brand del lusso si rivolgono sempre di più ai collezionisti disegnando preziosi modelli in edizione limitata. L’ultimo? La Nano Bag in oro 18ti di Pacopresentata durante la Paris Fashion Week primavera estate 2025.