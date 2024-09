Promozione Biagio Nazzaro mister Bedetti presenta la Jesina | Siamo pronti queste partite si preparano da sole

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tra i convocati manca Compagnucci, infortunato. L’analisi del tecnico: “Un punto in treè poco, ma stiamo lavorando bene e battaglieremo contro la squadra più forte del campionato” CHIARAVALLE, 27 settembre 2024 – Manca sempre meno perChiaravalle-, posticipo della quarta giornata del girone A diin programma domenica 29 settembre. Alla vigilia del derby,Danieleil match, commentando anche le sedute di allenamento appena concluse. “Questa settimana – spiega il tecnico – è trascorsa molto bene: ciallenati nel migliore dei modi, analizzando gli errori commessi nella partita di sabato scorso a Marina. In questo momento la squadra sta producendo prestazioni che non le hanno consentito di raccogliere i punti che avremmo meritato. Un punto in treè poco.