Musica | il disco di platino Lamborghini a via Marina di Vale Lambro torna con una nuova edizione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sette nuove tracce e tre speciali collaborazioni:Lambo non smette di stupirci eoggi con “a viaV2” (https://wmi.lnk.to/lvmv2; Warner Music Italy), la repack dell’album uscito lo scorso gennaio. Nei giorni scorsi aveva annunciato, con un trailer pubblicato sui social (https://www.instagram.com/p/DABHCb1NJRh/), unadi “a via” (Warner Music Italy),celebrato dai fan come un ritorno alla formula vincente del rapper di Secondigliano, trainato dal successo di “Bee” e “Baby u want me”. Dopo la pubblicazione del suo nuovoa gennaio 2024, il rapper non è riuscito a mettere un freno alla sua creatività, sfornando ancora nuove mine.