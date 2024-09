L’ambasciatore Massolo | Finché Nasrallah lancerà razzi sul Nord Tel Aviv andrà avanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – “Fino a che Hezbollahsul, Netanyahu non si fermerà. Fino a che non ottiene risultati,fino in fondo”. È netta la previsione delGiampiero, già segretario generale della Farnesina e direttore del Dis. Netanyahu si diceva fosse disponibile a una tregua temporanea in Libano, poi però l’ha smentito. Come mai non vuole fermarsi? “Perché non ne vede le condizioni. Non si può invocare una tregua, sia pure temporanea, prescindendo completamente dalla situazione sul terreno: è la ricetta del fallimento. Ora, dall’8 ottobre Hezbollah bombarda diildi Israele e questo ha provocato un esodo di 60-70 mila persone. Il governo israeliano ha detto chiaramente che fino a che il lancio dinon cesserà, loro andranno