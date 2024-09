La giovane ciclista morta durante una gara | Muriel Furrer aveva 18 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tragedia ai Campionati Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo: lasvizzera, di soli 18, ha perso la vita a seguito di una caduta avvenutalafemminile junior di giovedì 26 settembre. L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), dopo aver consultato la famiglia dellaatleta, ha confermato che i Mondiali proseguiranno come da programma, rispettando il desiderio espresso dai parenti di. Le competizioni élite femminili e maschili si terranno quindi regolarmente sabato e domenica. L’incidente fatale è avvenuto in una zona boscosa sul lato nord del lago di Zurigo, nei pressi di Kusnacht, un tratto noto per la sua complessità e che viene affrontato in tutte le gare su strada.