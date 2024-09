Grande attenzione rivolta al settore giovanile L’AS Ticinia presenta la stagione | anche Ferrario ex del Napoli alla festa del club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La ASRobecchettoquest’anno ha organizzato lazione dello staff societario e soprattutto di tutte le squadre della società. A far gli onori di casa il Presidente Merli, sugli spalti del campo sportivo tanti tifosi. Lo staff era presente con il dg Sbergo, il ds della prima squadra Lazzarini e quello della Juniores Caccia , E poi il dirigente dele attività di Base Bovi. Non potevano mancare tutti gli allenatori e i dirigenti delle altre categorie. La Società ha ufficializzato la conquista del 3* livello (ex Scuola Calcio Elitè ) come riconoscimento ottenuto da parte delScolastico delle Figc che ora "dovrà essere mantenuto con sempre più competenza e preparazione di tutto lo staff sia tecnico che dirigenziale", ha commentato il Presidente Merli.