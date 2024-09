GF Iago Garcia frecciata alla Luzzi VIDEO | Ieri sono stato contento di fermare i piedi a Beatrice Quando sento qualcosa di…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024)pomeriggio durante la puntata Live del Grande Fratello, c’è stata una discussione tra il trio di “Non è la Rai” con Maria Vittoria, con l’opinionistache dallo studio, ha rimproverato Tommaso per non aver difeso la ragazza. A quel punto l’attoreha detto la sua a riguardo: “Lui èL'articolo GF,): “didi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, alcuni inquilini attaccanoe chiedono la squalifica: “Ha detto una cosa grave. Immagina se” GF,asfalta Varrese (): “E’ un bluff e sempre immune. Riesce a manipolare tutti e quindi fa il” GF, Varrese su): “Uno come me lo ama.