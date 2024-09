Genoa-Sampdoria il bilancio pesantissimo dopo gli scontri nel derby

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ stato ufficializzato il) sugliprima, durante eildi Coppa Italia tra. “E’ di 41 feriti fra le forze dell’ordine, di cui alcuni gravi, ildefinitivo degliavvenuti in occasione delligure di mercoledì. Tre arresti e alcune denunce e ancora oggi sono in corso attività degli investigatori che stanno esaminando le immagini registrate. Una giornata di sport che si è tramutata, come spesso accade, in un delirio di violenza di cui hanno fatto le spese gli operatori impegnati a fare il proprio dovere al servizio del paese. I poliziotti italiani attendono esasperati che si intervenga severamente non solo per punire i responsabili, ma anche per arginare queste follie con cui sono costretti a misurarsi”.