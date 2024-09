Consigli fantacalcio 6ª giornata di Serie A | 5 attaccanti possibili marcatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si torna in campo per la 6ªdel campionato diA ed è alta l’attesa per le partite delle squadre in corsa per lo scudetto. Nel primo match in campo il Milan dopo la bella vittoria nel derby contro l’Inter: la squadra di Fonseca dovrà vedersela contro il Lecce. Proprio i nerazzurri chiamati al riscatto dalla difficile trasferta contro l’Udinese. Poi la terza squadra in lotta per lo scudetto: la Juventus contro il Genoa di Gilardino. Alle 20:45 Bologna-Atalanta. Il programma di domenica è ricco: Torino-Lazio, Como-Verona, Roma-Venezia, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza. Chiude Parma-Cagliari di lunedì sera. Chi schierare e chi evitare alPortieri Chi schierare: Maignan del Milan potrebbe mantenere la porta inviolata contro il Lecce. Fiducia anche in Perin della Juventus contro la sua ex squadra (il Genoa). In campo anche Svilar contro il Venezia.