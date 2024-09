Centro storico approvato il progetto | 60 posti auto per residenti nell’ex caserma Artale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pisa, 27 settembre 2024 – La Giunta comunale ha, in linea tecnica, ildi fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano all’angolo tra via Derna e via Nicola Pisano, nel quartiere Santa Maria. L’intervento ha un costo previsto di circa 3,5 milioni di euro. Ilconcorrerà al bando di finanziamento previsto dalla Regione Toscana per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di parcheggi pubblici, chiedendo il massimo contributo possibile pari a 2,5 milioni. La sua fruizione sarà gratuita per idella zona dotati di permesso. L’accesso al parcheggio è previsto da via Pisano e, mediante una rampa interna, si potrà accedere ai piani fuori terra; l’uscita carrabile è prevista lungo via Derna.